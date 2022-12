Mand anholdt: Bed politibetjent

En ung mand, som skal have kørt galt, imens han var påvirket af spiritus ved Skibby, er blevet anholdt og sigtet for vold mod en politibetjent, da han bed en betjent, som forsøgte at anholde ham, efter at han kørte galt.

Det fortæller Christian Illum, som er vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Politibetjenten traf tilfældigt den unge formodede spritbilist, da han selv var ude at køre i sin egen bil med sin familie, fortæller vagtchefen.

- Politimanden forsøger at anholde den berusede fører, og derunder bliver politimanden bidt. Og så undløber gerningsmanden stedet, siger Christian Illum.

Nordsjællands Politi sender efterfølgende en patrulje til stedet, som finder den unge mand.

Den unge mand vil blive sigtet for færdselsuheldet, spirituskørsel og vold mod politiet ifølge vagtchefen.

Politiet fik anmeldelsen om hændelsen klokken 19.08 torsdag aften.