Mand anholdt efter biljagt

en 21-årig mand er her til formiddag ifølge politiets døgnrapport blevet fremstillet i grundlovsforhør.

Manden sigtes for at have forsøgt at stikke af fra politiet tidligt fredag aften, skriver Østjyllands Politi:

'Den mandlig fører blev i går kl. 18.08 anholdt efter en længere eftersættelse', lyder det i døgnrapporten, der oplyser at biljagten tog sin begyndelse med ved Brendstrupgårdsvej i Aarhus N.

Ifølge Stiften var der tale om en ældre sølvgrå Ford Focus, og biljagten varede godt 35 minutter. I den tid nåede bilen både at køre over for rødt flere gange ligesom den også kørte venstre om helleanlæg.

Han kørte med høj hastighed i byområder og på landevejene. Køretøjet eftersat til Søften, hvor køretøjet blev efterladt .

Kort efter blev føreren af køretøjet truffet gående ikke langt fra køretøjet. Han blev fundet i besiddelse af bilnøglen. Han blev anholdt og sigtet for adskillige overtrædelser af færdselsloven og for at forvolde fare for de øvrige trafikanter.



Politiet har fået en del henvendelser fra vidner, som indgår i efterforskningen.

Det har ikke været muligt, at få oplyst, hvordan grundlovsforhøret er endt.