Mand anholdt efter brand

En mand er torsdag formiddag blevet anholdt efter en brand i et hus i Hurup Thy.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Anholdelsen var kulminationen på et længere forløb, hvor politiet og brandvæsnet i første omgang var rykket ud til en brændende bygning.

Her befandt manden sig på taget af bygningen, mens han truede med at gøre skade på sig selv, hvis brandvæsnet begyndte at forsøge at slukke branden.

Politiet iværksatte derfor en større aktion for at 'uskadeliggøre' manden, hvilket blandt andet omfattede, at flere betjente bevæbnet med maskinpistoler befandt sig på stedet.

Foto: Øxenholt Foto

Politiet forsøgte i flere omgange at få manden ud ved hjælp af gas, der blev skudt ind i bygningen, men alligevel var det først klokken 11, det lykkedes at få manden ud. Anmeldelsen om branden kom klokken 7.32.

Branden i bygningen er blevet slukket. Ingen personer kom noget til i forbindelse med aktionen, oplyser politiet.

Den anholdte mand er nu blandt andet sigtet for at sætte ild til bygningen, og anklagemyndigheden skal vurdere, om han skal fremstilles i grundlovsforhør.