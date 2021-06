Mand anholdt efter færdselsuheld

En bilist er kørt på skadestuen efter et frontalt sammenstød mellem to biler på Hvidmosevej på Mols.

Det oplyser vagtchefen fra Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- 19.19 var vi ude omkring Hvidmosevej til et færdselsuheld. Føreren i den ene bil er blevet kørt på skadestuen. Det var en hel familie med børn der var med i bilen, men resten er uskadt, siger han til Ekstra Bladet.

Han oplyser yderligere, at politiet har anholdt den modkørende bilist for mistanke om spirituskørsel.

- Vi har anholdt en mand som vi mistænker for at have været påvirket under kørslen. Mere kan jeg ikke sige lige nu, siger vagtchefen afsluttende.