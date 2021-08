Mand anholdt efter intens motorcykeljagt

Der udspillede sig en dramatisk jagt på de sydjyske landeveje lørdag aften.

Færdselsbetjente fra Sydøstjyllands Politi forsøgte at standse en motorcyklist i Egtved under en rutinekontrol, men det havde føreren af motorcyklen altså ikke i sinde at gøre.

I stedet førte han betjentene ud på en længere jagt, der først endte i Rødding - mere end 40 kilometer længere sydpå.

- Vi fik bragt føreren til standsning og har i den forbindelse anholdt ham, fortæller Mads Flansmose, der er vagtchef hos Sydøstjyllands Politi.

Føreren blev pågrebet, efter det lykkedes politiet at omringe ham.

Mads Flansmose fortæller, at der er tale om en mand, der er født i 1990, men han vil ikke beskrive føreren yderligere eller fortælle om den anholdte i forvejen er kendt af politiet.

- Nu skal vi efterforske, hvad han har gjort sig skyldig i udover selvfølgelig at stikke af fra politiet. Vi skal klarlægge kørselsforløbet og færdselsovertrædelserne i forbindelse med eftersættelsen, fortæller han.

Sydøstjyllands Politi har en formodning om, hvorfor føreren stak af, men det skal den videre efterforskning endeligt afklare.