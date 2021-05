Mand anholdt efter knivdrab på 19-årig

En mand er anholdt i forbindelse med sagen om et knivdrab på en 19-årig i Vejle natten til lørdag. Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvor gammel den anholdte er.

Den 19-årige blev natten mellem fredag og lørdag fundet livløs i en passage i Vejle. Selvom der blev givet førstehjælp, afgik manden ved døden på stedet.

Sydøstjyllands Politi oplyste i en pressemeddelelse, at den 19-årige er død af knivstik.

Ekstra Bladet beskrev tidligere lørdag, hvordan en beboer, der bor i en ejendom tæt ved gerningsstedet, hørte larm.

18-årig frihedsberøvet

Sydøstjyllands Politi skriver også i pressemeddelelsen, at der lørdag også har været en frihedsberøvelse af en 18-årig mand fra området.

- Der er ikke garanti for, at de to ting hænger sammen, men det er det, vi arbejder ud fra, siger Jens Lyng fra Sydøstjyllands Politi.

Den 18-årige er i politiets varetægt.

- Jeg kan desværre ikke sige noget udover det, lyder det fra Jens Lyng.

Sydøstjyllands Politi søger vidner, der har været omkring Teglgårdsvej i Vejle mellem klokken ni og ti lørdag formiddag, eller måtte have set et køretøj i området i det nævnte tidsrum.

Har man observeret noget, skal man ringe til politiet på 114.