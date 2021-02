Mand anholdt efter knivstik-episode

To mænd er mandag blevet stukket med kniv. Den ene er i kritisk tilstand

Mandag blev to 34-årige mænd stukket med kniv i centrum af Haderslev.

En tredje mand er blevet anholdt i sagen. Det meddeler Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'Den ene forurettedes tilstand er kritisk, mens den anden er uden for livsfare,' oplyses det i pressemeddelelsen.

Anmeldelsen tikkede ind lidt i 16 mandag eftermiddag. Knapt en time senere, klokken 17.55, blev den 41-årige mand anholdt i forbindelse med sagen.

Politiet er fortsat massivt til stede i bymidten, hvor de efterforsker sagen. Her forventer de at blive 'flere timer endnu' og tilføjer, at de ikke kan oplyse yderligere i sagen på nuværende tidspunkt.