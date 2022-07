Mand anholdt efter masseskyderi

En mistænkt er blevet anholdt for at stå bag blodigt masseskyderi ved 4. juli-parade

Efter en intens menneskejagt har amerikansk politi natten til tirsdag dansk tid anholdt den mand, de mener stod bag et blodigt skyderi mod en 4. juli-parade i Highland Park ved Chicago i delstaten Illinois.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt CNN.

Den mistænkte, Robert E. Crimo III, blev ifølge politiet anholdt, efter han blev genkendt af en betjent i det nordlige Chicago. Betjenten forsøgte indledningsvis at stoppe ham, hvorefter Crimo forsøgte at flygte. Efter en kort politijagt lykkedes det at stoppe og anholde ham i Lake Forest nord for Chicago.

I alt seks personer meldes dræbt, mens mindst 26 blev såret i skyderiet, der fandt sted mens borgerne fejrede USA's uafhængighedsdag. De dræbte var alle voksne, mens de sårede tæller alt fra et otteårigt barn til en 85-årig.

Forskellige ejendele står stadig tilbage, efter folk måtte flygte fra gerningsstedet i al hast. Foto: Cheney Orr/Reuters/Ritzau Scanpix

Skuddene blev affyret fra et hustag med en kraftig riffel. Ifølge politiet fandt de efterfølgende våbnet på taget. Gerningsmanden havde benyttet en stige til at komme op på bygningen. Ifølge politiet var de dræbte og sårede tilsyneladende tilfældige ofre.

Skyderiet fik hurtigt aktiveret tungt bevæbnet politi og FBI, som indledte en intens eftersøgning i området, efter at gerningsmanden flygtede fra stedet efter sin ugerning.

Politiet har endnu ikke rejst sigtelser mod Robert E. Crimo III, men de siger på et pressemøde natten til tirsdag dansk tid, at de mener, de har fået fat i den rigtige gerningsmand. Inden anholdelsen var samme mand blevet eftersøgt med navn og billede.

Den nu anholdte mand blev efterlyst med dette billede op til anholdelsen. Foto: City of Highland Park, Illinois Government/Handout via Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge Gun Violence Archive var skyderiet i Illinois det 308. masseskyderi i USA i år alene. Et masseskyderi bliver her defineret som et skyderi, hvor mindst fire personer bliver ramt af skud foruden gerningsmanden.