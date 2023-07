Mand anholdt for at stikke kvinde ned i København

En kvinde er blevet indlagt på hospitalet, efter at hun tirsdag aften blev stukket ned med en kniv på Brohusgade i København.

Det oplyser Stefan Ladeby, som er vagtchef ved Københavns Politi.

Vagtchefen fortæller, at politiet har anholdt en mand i sagen. Han vil ikke ud med mandens alders, men fortæller, at han er blevet sigtet for vold og skal fremstilles i grundlovsforhør onsdag.

Politiet rykkede talstærkt ud. Foto: Ritzau Scanpix

Stefan Ladeby vil heller ikke ud med kvindens alder. Han oplyser dog, at hun er i stabil tilstand og ikke på noget tidspunkt har været i livsfare.

Vagtchefen vil ikke sige noget om, hvilket motiv der ligger bag knivstikkeriet. Det står heller ikke umiddelbart klart, om de to personer kender hinanden.