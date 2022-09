Mand anholdt for at true vicepræsident med pistol

En mand er natten til fredag dansk tid blevet anholdt for at trække en pistol og pege den mod den argentinske vicepræsident, Cristina Kirchner.

Det bekræfter landets forsvarsminister, Aníbal Fernández, ifølge den argentinske tv-station Canal 5 og avisen La Nación.

Begge medier er i besiddelse af videoer og billeder fra episoden, hvor man ser pistolen være få centimeter fra vicepræsidentens ansigt.

Der blev ikke affyret skud.

Tæt på sit hjem

59-årige Cristina Kirchner var tæt på sit hjem i hovedstaden, Buenos Aires, da manden pludselig trådte frem med våbnet.

Han er nu anholdt og i politiets varetægt, oplyser forsvarsministeren.

Ifølge Canal 5 er gerningsmanden en 35-årig mand fra Brasilien. Det er endnu ikke bekræftet officielt, ligesom mandens motiv heller ikke er kendt.

Stor korruptionssag

Cristina Kirchner er i øjeblikket omdrejningspunktet i en kæmpe korruptionssag i hjemlandet.

Ifølge den føderale anklager Diego Luciani har Kirchner bedraget staten ved at omdirigere offentlige midler under sin tid som præsident fra 2007 til 2015.

- Det her er sandsynligvis den største korruptionsmanøvre, der nogensinde har været kendt i landet, sagde Diego Luciani for få dage siden.

Cristina Kirchner efterforskes for at have modtaget bestikkelse, hvidvaskning af penge og for forsøg på at hindre myndighedernes efterforskning.

Hele skandalen startede, da den store argentinske avis La Nación kunne afsløre, at de havde fået fingrene i en række notesbøger fra Cristina Fernández' tidligere chauffør.

Her stod det beskrevet, hvordan der blev leveret pengesække fyldt med penge til hendes private adresse og nogle af regeringens lokaler mindst 87 gange.

Anklageren kræver Cristina Kirchner straffet med 12 års fængsel. Bliver hun kendt skyldig, vil Kirchner dog slippe for at skulle ruske tremmer, så længe hun er beskyttet af parlamentarisk immunitet.

