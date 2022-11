Mand anholdt for drab på gravid kvinde

En kvinde er død, efter at hun blev angrebet med kniv, da hun fik fri fra job. Et vidne forsøgte at gribe ind

En 24-årig mand er blevet anholdt mandag formiddag som mistænkt for det brutale drab på en 37-årig gravid kvinde torsdag aften i sidste uge.

Hun blev overfaldet foran det plejehjem, hvor hun arbejdede.

Den mistænkte blev ifølge Midt- og Vestsjællands Politi anholdt uden dramatik mandag formiddag klokken 09.11 og vil nu blive afhørt, før han tirsdag morgen fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk med begæring om varetægtsfængsling. Her vil anklagemyndigheden begære lukkede døre.

- Den anholdte mand er mistænkt for at have begået drabet på den 37-årige kvinde. Efterforskningen af sagen kører fortsat på sit højeste, og der er fortsat er mange ting, som skal afklares, siger vicepolitiinspektør Kim Løvkvist i en pressemeddelelse.

Den 37-årige var gravid med en dreng, som overlevede overfaldet, mens kvindens liv ikke stod til at redde.

- Meldingen er, at barnet har det godt efter omstændighederne. Det er en lille sårbar størrelse, men foreløbig ser det lovende ud, sagde Kim Løvkvist fredag og oplyste på Ekstra Bladets spørgsmål, at der er tale om en dreng.

Politiet har i følge TV2 haft oplyst, at kvinden var syv måneder henne.

Kvinden havde lige fået fri fra arbejde på et plejecenter sent om aftenen ved 23-tiden, da hun gik hen og satte sig ind i sin lille bil. Her blev hun angrebet og stukket flere gange, mens hun blev trukket ud af bilen. Angrebet var så voldsomt, at hun afgik ved døden.

Foto: Kenneth Meyer

En kollega prøvede at hjælpe hende, men måtte opgive og løb tilbage for at tilkalde hjælp.

Berørte personer ved stedet, hvor der er lagt blomster foran plejecentret. Foto: Per Rasmussen

Politiet har ikke villet bruge ord som planlagt i den indledende efterforskning af det brutale drab på den gravide kvinde i Holbæk, men efterforskningsleder Kim Løvkvist har til Ekstra Bladet sagt

– Vores arbejdstese er, at gerningsmanden er gået målrettet efter kvinden.

Han byggede det blandt andet på, at der også var andre ansatte, som på nogenlunde samme tid forlod arbejdspladsen, og som der ikke er sket noget med.

Melding om frit lejde

I pressemeddelelsen mandag oplyser politiet, at to unge mænd, som formodes at have været i området med henblik på at begå indbrud og kan have gjort observationer i forhold til drabet, endnu ikke er identificeret.

Søndag blev det meldt ud, at de to ville få frit lejde i forhold til deres berigelseshensigt, da deres observationer i forbindelse med drabssagen kan være meget vigtige.

Melder de to sig ikke, har politiet gode spor efter dem, som formentlig senere vil føre til en identifikation, oplyser politiet.

