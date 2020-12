Mand anholdt for drabsforsøg i rockerskyderi

Københavns Vestegns Politi har siden 2. august i år været på jagt efter en 21-årig mand, der er mistænkt for at have deltaget i et skyderi på Brøndby Nord Vej i Brøndby.

Politiet mener, at skuddene faldt som en del af en konflikt mellem rockerklubberne Bandidos og Gremium MC på Københavns Vestegn.

Fredag klappede fælden for den unge mand, der tidligere har været efterlyst af politiet med navn og billede.

Det oplyser anklager ved Københavns Vestegns Politi, Bo Bjerregaard, til Ekstra Bladet.

Hvordan den 21-årige stiller sig til sigtelsen er uklart.

Drabsforsøg

Den 21-årige mand sigtes for drabsforsøg og vil blive begæret varetægtsfængslet ved Retten i Glostrup lørdag formiddag. Han er dog ikke den eneste, der er mistænkt for at stå bag skyderiet, idet en 26-årig mand sidder varetægtsfængslet i samme sag.

I selve skyderiet blev der affyret syv skud fra en knallert imod en forbipassserende bil. To skud ramte bilen.

I bilen sad en mand og en kvinde, der dog ikke blev ramt af skuddene. Politiet vurderer i øvrigt, at de mistænkte i sagen har forvekslet bilen med en anden, idet parret i bilen ikke har noget med rockerkonflikten at gøre.

Af sigtelsen mod den 21-årige mand fremgår det, at der er yderligere en tredje gerningsmand mistænkt i sagen.

Derudover oplyser anklager Bo Bjerregaard, at der vil blive begæret navneforbud og lukkede døre i sagen.

Visitationszone oprettet

Få dage før skyderiet 2. august, blev der skudt på samme vej i Brøndby. 30. juli blev der affyret otte skud på Brøndby Nord Vej, men ingen blev ramt af skuddene.

I september vurderede efterforskningsleder Henrik Hougaard over for Ekstra Bladet, at begge skyderier havde en relation til konflikten mellem Bandidos og Gremium.

De to skyderier fik politiet til at oprette en visitationszone i Brøndbyøster 4. august til 1. september.

Hvad konflikten handler om er ukendt.