Mand anholdt for drabstogt på hjemløse

Frygten har spredt sig blandt hjemløse i de amerikanske millionbyer New York og Washington DC.

Det sker, efter en mand har skudt mindst fem hjemløse mænd og dræbt to.

Tidligere tirsdag dansk tid frigav politiet en række nye billeder, der viser den mistænktes ansigt tydeligere end de første, og udlovet en dusør på 55.000 dollars - svarende til mere end 370.000 danske kroner - til alle, der kunne bidrage med tips, der kunne føre til anholdelsen og domfældelsen af manden.

Nu meddeler politiet i Washington DC, at den mistænkte er blevet anholdt, og at han i skrivende stund er ved at blive afhørt hos drabsafdelingen.

Politiet har frigivet nye billeder til efterlysningen af dem formodede hjemløsemorder. Foto: DC Police Department

Tre af de hjemløse mænd blev skudt i Washington DC, hvoraf den ene blev fundet død af knivstik og skud i et brændende telt.

I New York er to hjemløse blevet skudt. Den ene døde af skud i nakken og hovedet, mens han sov i en sovepose.

Mandag efterforskede politiet desuden et tredje dødsfald, men det ser på nuværende tidspunkt ikke ud til at have relation til den mistænkte.

- Vi har brug for hjælp

Jagten på den mistænkte har skabt stor utryghed blandt de hjemløse i de amerikanske storbyer, der mandag dansk tid blev opfordret til at søge væk fra gaderne.

Borgmestrene i både Washington DC og New York har engageret sig i sagerne, og flere gange har de indgående bedt offentligheden om hjælp.

- Det her er et koldblodigt angreb. Når man ser, hvor overlagte den mistænktes handlinger er, sender det et klart og højlydt signal om, at vi har brug for hjælp for offentligheden, siger New Yorks borgmester, Eric Adams.

- Vi ved, at det er en uhyggelig situation. Vi ved, at vores hjemløse borgere i forvejen står over for mange daglige farer, og det er samvittighedsløst, at nogen har denne sårbare gruppe som mål, siger Washington DC's borgmester, Muriel Bowser.

Borgmestrene fra henholdvis Washington DC og New York City, Eric Adams og Muriel Bowser, holdt sammen med politiet pressemøde, hvor de indgående bad offentligheden om hjælp til at fange den mistænkte. Foto: Alex Wong/Ritzau Scanpix

- Vi kommer efter dig

Foruden de nye billeder, som politiet har lagt frem for offentligheden, har politiet også frigivet en video af den mistænkte. Den kan du se i toppen af artiklen.

'Vi har brug for, at alle bruger et øjeblik på at se videoen,' lød det fra politiet i Washington DC.

- Vi modtager opkald, opkald og flere opkald fra borgere hver time, siger politichef Robert Contee.

- Meld dig selv. Vi kommer efter dig. Det er sagens kerne. Vi søger vidt og bred, siger politichefen, da han bliver adspurgt, hvad han vil sige direkte til den mistænke.

Den formodede drabsmand efter drabet på en hjemløs, der sov i sin sovepose. Foto: New York Police Department