Mand anholdt for forsøg på manddrab

Politiet var massivt til stede i Vejlesøparken i Holte i eftermiddags, da en anmeldelse om forsøg på manddrab tikkede ind 14.37.

- Det, vi lige nu har, er noget, vi betragter som forsøg på manddrab. Vi undersøger selvfølgelig omstændighederne nærmere, siger Jakob Tofte, vagtchef i Nordsjællands Politi.

Politiet er meget sparsomme med oplysningerne, men kan oplyse, at de har anholdt en person i forbindelse med politiforretningen. Samtidig oplyser politiet, at en kvinde er i kritisk tilstand.

- Jeg vil helst ikke ind på detaljerne i sagen endnu. Vi har anholdt en person i sagen. Han skal i grundlovsforhør i morgen, lyder det fra vagtchefen.

Ingen banderelationer

Politiet oplyser til Ekstra Bladet, at episoden ikke er banderelateret.

- Det tyder på, at de har interne relationer. De kender hinanden på forhånd. De har en personlig relation.

- Det er en besked til lokalbefolkningen, at der i forhold til bandevinklen ikke er nogen grund til at være nervøs for, at det pågår i området, siger Jakob Tofte.

Som udgangspunkt bliver manden sigtet for forsøg på manddrab, men kvinden er i skrivende stund i kritisk tilstand, hvorfor sigtelsen kan ændres.

De pårørende er underettet.