Mand anholdt for hvidvask af 74 millioner

En 27-årig mand bliver onsdag fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for at hvidvaske 74 millioner kroner.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet slog til onsdag morgen på mandens adresse på Midtsjælland, hvor manden blev anholdt, og han er altså siden blevet fragtet til København, hvor han skal stilles for en dommer med krav om varetægtsfængsling.

Ifølge politiet kom de på sporet af manden i forbindelse med efterforskningen af en anden sag, hvor en mand 3. august blev idømt fem års ubetinget fængsel for at have hvidvasket over 120 millioner kroner.

Den 27-årige mand, som altså nu er blevet anholdt, er af politiet mistænkt for at være bagmand i et omfattende kompleks af stråmandsselskaber, hvor de mange millioner er blevet hvidvasket.

I forbindelse med aktionen på mandens adresse beslaglagde politiet blandt andet forskelligt elektronisk udstyr.

Ligesom politiet kom på sporet af den 27-årige i forbindelse med efterforskningen af en anden mand, kan politiet ikke afvise, at de ender med at foretage flere anholdelser i den aktuelle sag.

- Det er en omfattende sag med store beløb, og vores efterforskning peger i retning af, at der er tale om en form for netværk. Derfor kan det ikke udelukkes, at vi kommer til at foretage flere anholdelser, siger vicepolitiinspektør Peter Reisz fra Københavns Politi i pressemeddelelsen.

