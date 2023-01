Mand anholdt for hvidvask af knap seks millioner

En 47-årig syrisk mand er fredag blevet anholdt og sigtet for hvidvask af mindst 5,8 millioner kroner.

Politiet mistænker, at han i flere tilfælde har medvirket til at føre større kontantbeløb ud af landet via Københavns Lufthavn. Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

- Sagen har relation til flere sager fra Københavns Lufthavn, hvor vi i samarbejde med Toldstyrelsen i perioden fra maj til oktober 2022 ad flere omgange beslaglagde kontanter i forskellig valuta svarende til cirka 27 millioner danske kroner, siger vicepolitiinspektør i Københavns Politi Peter Høholt i pressemeddelelsen.

- Pengene er fundet i kufferter, som primært har haft kurs mod Istanbul.

Intens efterforskning

Anholdelsen fandt sted på en adresse i Solrød Strand og skete på baggrund af 'en kort og intens efterforskning', meddeler politiet.

Manden vil senere fredag blive fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret.

Politiet oplyser, at de af hensyn til den videre efterforskning ikke har yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.

