Mand anholdt for livsfarlige knivstik i København i januar

En 33-årig mand er onsdag aften blevet anholdt i forbindelse med et knivstik for lidt over en måned siden ved søerne i København.

Det fortæller central efterforskningsleder Jonatan Smith ved Københavns Politi natten til torsdag.

Den 33-årige blev anholdt i forbindelse med en anden politiaktion klokken 19.41. Vagtchefen kan ikke oplyse nærmere om aktionen.

Manden er sigtet for forsøg på manddrab og vil blive fremstillet for en dommer torsdag, oplyser efterforskningslederen.

Politiet sætter ham i forbindelse med et knivstik 20. januar, hvor en 47-årig mand blev stukket med kniv to gange på Sortedam Dossering, der løber langs Sortedams Sø fra Nørrebrogade til Østerbrogade.

Den forurettede blev først meldt i livsfare, men senere lød det, at hans tilstand var stabil.

Den anholdte mand har været efterlyst af politiet i pressen.

Han blev beskrevet som 175-180 centimeter høj, mørk i huden og spinkel af bygning og med kort skæg.

I forbindelse med efterlysningen oplyste politiet, at der var intet, der dengang tydede på, at hændelsen var banderelateret.

Politiet kan natten til torsdag ikke oplyse nærmere om den anholdte.