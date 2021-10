Mand anholdt for overfald: Formodet medgerningsmand fortsat efterlyst

En 28-årig mand fremstilles tirsdag i grundlovsforhør, sigtet for et overfald mod en 17-årig dreng i Vollsmose. Formodet medgerningsmand er fortsat efterlyst

En 28-årig mand, der har været efterlyst siden 4. oktober, blev mandag pågrebet af politiet og fremstilles tirsdag i grundlovsforhør ved Retten i Odense.

Han er sigtet for, i fællesskab med flere andre personer, at have begået overfald mod en 17-årig dreng i Lærkeparken i Vollsmose 10. september, hvor den 17-årige blev ramt af knivstik i det ene lår og den ene hånd.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Formodet medgerningsmand på fri fod

Imens den 28-årige mand nu er anholdt, leder Fyns Politi fortsat efter den 27-årige Osman Ali Osman, som blev efterlyst samtidig som den 28-årige.

Han beskrives som afrikansk af udseende, 27 år gammel, omkring 174 centimeter høj og almindelig af bygning.

Politikredsen anmoder om, at borgere, som er bekendte med, hvor den efterlyste opholder sig, kontakter politiet på 114. Han vurderes ikke som farlig, men træffer man ham, anbefaler politiet, at man kontakter dem frem for selv at tage kontakt til ham.

Osman Ali Osman er fortsat efterlyst, og politiet anmoder om, at man kontakter dem på 114, hvis man har oplysninger om, hvor han opholder sig. Politifoto

Overfaldet skete 10. september, og kort tid efter episoden blev seks mænd anholdt. De blev efterfølgende løsladt igen.

Fyns Politi oplyste dengang til Ritzau, at de seks personer var blevet anholdt for at 'genskabe roen' i Vollsmose, eftersom der opstod uro i området efter overfaldet.

Efter overfaldet kom det frem, at politiet ikke formoder, at der er tale om et tilfældigt overfald. De mener derimod, at knivstikkeriet udspringer af en 'i forvejen kørende konflikt mellem fraktioner i Vollsmose'.