Mand anholdt for overgreb mod flere børn

En pædofilisag har rystet en daginstitution i Taastrup, hvor en 49-årig mand fredag er blevet anholdt for overgreb mod flere børn

Ekstra Bladet kunne for nylig afsløre, at en 49-årig mandlig ansat var mistænkt for overgreb mod børn i en institution i Taastrup.

Nu er manden anholdt og vil blive stillet for en dommer fredag formiddag, oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

'Købehavns Vestegns Politi har på baggrund af efterforskning anholdt en 49-årig mandlig ansat fra en daginstitution i Taastrup.

Manden er mistænkt for andet seksuelt forhold end samleje og for blufærdighedskrænkelse af flere børn, og har været sendt hjem fra daginstitutionen under efterforskningen', skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er sagen vokset siden første overgreb blev opdaget tilbage i januar.

Ekstra Bladet skrev tidligere, at sagen omhandlede minimum tre børn, men det tal er vokset til at omhandle minimum 10 børn, fortæller kilder tæt på sagen til Ekstra Bladet.

- Vi har efterforsket mod manden i en længere periode, og har nu vurderet, at der var materiale i sagen til at fortage anholdelse og få mistænkte fremstillet i retten, siger lederen af Københavns Vestegns Politis overgrebsgruppe, politikommissær Rikke Thestrup.

Den 49-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i løbet af formiddagen. Her vil anklagemyndigheden begære lukkede døre. Af hensyn til de muligt lukkede døre og af hensyn til efterforskningen, har Københavns Vestegns Politi ikke yderligere kommentarer i sagen for nu.

Ekstra Bladet er bekendt med den specifikke børnehave, hvor de mulige overgreb har fundet sted, men har valgt at undlade det fra artiklen af hensyn til de implicerede parter.