Mand anholdt for skuddrab

En 21-årig mand er tirsdag formiddag blevet anholdt og sigtet for skuddrabet på 31-årige Abdinur Ismail, som tilfældigt befandt sig i skuddlinjen ud for Egeparken i Vollsmose 24. juni sidste år.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Den 31-årige blev dræbt under en skudveskling mellem to stridende grupperinger.

Den anholdte har længe været i søgelyset, oplyser politiet, og anholdelsen sker efter en langvarig og grundig efterforskning.

- Vi har jo tidligere sagt, at vi havde en klar formodning om, hvem der afgav det dræbende skud, men at vi var nødt til at holde det for os selv, hvor langt vi var med efterforskningen, fordi det er et vanskeligt miljø at efterforske i, siger vicepolitiinspektør Jesper Pedersen fra Fyns Politi.

Han ønsker ikke at komme ind på detaljerne, der førte til anholdelsen, men han fortæller, at der ligger et meget intensivt og minutiøst efterforskningsarbejde bag.

Den 31-årige Abdinur Ismail blev dræbt af skud på en parkeringsplads. Privatfoto

Den 17. september 2020 frigav politiet video og billeder af den formodede gerningsmand samt en beskrivelse af flugtruten efter skudepisoden, og den 25. september 2020 kunne politiet anholde en 25-årig mand og sigte ham for medvirken til drabet. Denne mand sidder fortsat varetægtsfængslet i sagen.



Men der skulle altså gå yderligere godt tre måneder, før det var muligt at anholde den mand, som politiet mener afgav det dræbende skud, og som i flere måneder har været i politiets søgelys.

Skudepisoden ved Egeparken i Vollsmose var en konsekvens af en længerevarende konflikt mellem to grupperinger i Vollsmose og Korsløkke. Fyns Politi oprettede i forbindelse med konflikten både skærpet strafzone og visitationszone af hensyn til borgernes sikkerhed og tryghed.

Med anholdelsen håber politiet på at genskabe noget af trygheden i området.

- Det her er en sag, der med rette har skabt stor utryghed blandt de mange mennesker, der bor og arbejder i Vollsmose, siger vicepolitiinspektøren.

31-årige Abdinur Ismail havde intet med den verserende bandekonflikt at gøre. Det fortæller politiet, og det fortæller beboerformanden i Egeparken Abdinoor Adam Hassan.

- Du kan citere mig for, at han intet havde med noget kriminelt at gøre, sagde han efter skuddrabet til lokalmediet Fyens.dk.



Ud over selve anholdelsen af den formodede drabsmand, så har politiet i dag også ransaget flere adresser i forbindelse med sagen.

Den sigtede vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense ondag formiddag.

