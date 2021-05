Mand anholdt for stribe af seksuelle overgreb

En gruppe af kvinder henvendte sig for to uger siden til politiet om den nu anholdte

En 29-årig mand er tirsdag blevet anholdt for en række seksuelle overgreb, der blandt andet omfatter voldtægt, blufærdighedskrænkelse og ulovlig tvang.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet skriver, at en 'større gruppe kvinder' for to uger siden sammen anmeldte manden for voldtægt, seksuelle overgreb og andre overgreb, og politiets efterfølgende intense efterforskning har altså nu ført til en anholdelse af manden.

Ifølge politiet venter der stadig en omfattende efterforskning, og manden kan derfor potentielt blive mødt med flere sigtelser.

Den 29-årige bliver onsdag fremstillet i grundlovsforhør i København med krav om varetægtsfængsling.

Idet politiet vil begære lukkede døre til grundlovsforhøret, har de i øjeblikket ikke flere oplysninger i sagen, skriver de.