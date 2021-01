En 29-årig mand bliver fredag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring.

Her er han sigtet for nytårsnat at have voldtaget en 15-årig pige.

Det oplyser Mads Hessellund, vagtchef ved Nordjyllands Politi, til Nordjyske.

Voldtægten skulle ifølge pigens forklaring være sket på en adresse i Jerslev-området omkring klokken 2.30.

Politiet oplyser ifølge Nordjyske, at det er uvist, hvordan den 29-årige forholder sig til sigtelsen.