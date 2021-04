En 45-årig mand fra Løgumkloster-området bliver onsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Manden er sigtet for at have voldtaget og frihedsberøvet en 39-årig kvinde.

Politiet vil til grundlovsforhøret kræve lukkede døre, hvorfor de foreløbig ikke har yderligere oplysninger i sagen. Politiet oplyser til Ritzau, at det er uvist, hvordan manden forholder sig til sigtelsen.

Grundlovsforhøret finder sted klokken 13.30 i Sønderborg.