Mand anholdt for voldtægt

En mand på omkring 25 år er fredag aften blevet anholdt efter en mulig voldtægt på Jernbanegade ved Rådhuspladsen i København.

- Manden vil blive sigtet for voldtægt. Vi er stadig i gang med at efterforske sagen nærmere, siger Jens Skovbjerg, central efterforskningsleder ved Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

Foto: Kenneth Meyer

Efter anmeldelsen, som politiet modtog klokken 21.18, blev et stykke af Jernbanegade afspærret. Det omfatter blandt andet området omkring Dagmar Biograf. Ifølge politiet er overgrebet angiveligt sket i en form for gyde ved siden af biografen.

Politiet ønsker ikke at oplyse nærmere om offeret sagen, ud over at det er en kvinde.

- Det skal nu vurderes, hvorvidt manden skal fremstilles i grundlovsforhør i morgen, siger efterforskninglederen.

Ekstra Bladet følger sagen ...