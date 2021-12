Mand anholdt i to år gammel drabssag

En 44-årig mand er blevet anholdt og sigtet for drabet på 38-årige Iben Salling Syrik, som blev fundet død i et sommerhus i Give 9. december 2019.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 44-årige mand, der er fra Horsens, blev anholdt tirsdag klokken 10.45, oplyser politiet. Han bliver fremstillet i grundlovsforhør klokken 10 onsdag.

Politiet oplyser, at manden er anholdt på baggrund af længere tids efterforskning. Anklagemyndigheden vil i forbindelse med grundlovsforhøret anmode om lukkede døre, og politiet ønsker derfor ikke at dele yderligere oplysninger om sagen. Relationen mellem den anholdte og Iben Salling Syrik er derfor ikke oplyst.

Sporløs i lang tid

38-årige Iben Salling Syrik blev fundet død i et spabad i sin families sommerhus på Skovbrynet i området ved Vesterlund i Give. Efterforskningen af drabet har stået på længe, og politiet var i lang tid på helt bar bund. Ekstra Bladet talte sidste år med moderen til Iben, hvor hun talte om, hvor hårdt det var, at sagen på det tidspunkt stadig ikke var opklaret.

Politiet oplyste sidste år i december, at man havde udarbejdet over 2400 rapporter i sagen, og at man havde afhørt adskillige personer, men uden at det dengang havde bragt dem nærmere en opklaring. Politiet havde dog fra starten en opfattelse af, at der var tale om en drabssag.

