En 35-årig mand blev søndag anholdt for alvorlige trusler

En 35-årig mand fra Odsherred blev søndag eftermiddag anholdt i forbindelse med en voldssag.

Han er blandt andet sigtet for at have truet en anden person på livet, skriver TV2.

Den 35-årige mand fremstilles i grundlovsforhør mandag omkring middag.

Politiet har ikke givet yderligere oplysninger om sagen.

Ekstra Bladet arbejder på at få en uddybende kommentar fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Opdateres ...