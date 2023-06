Mand anholdt på Folkemødet

En 53-årig mand er fredag aften blevet anholdt på Folkemødet på Bornholm.

Det fortæller vagtchef hos Bornholms Politi Thomas Kristensen til Ekstra Bladet.

- Han blev anholdt kort før midnat, fordi han udviste aggressiv adfærd. Så han er anholdt for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Han er også anholdt for trusler mod tjenestemand, siger han.

Politiet fandt desuden et par gram hash på den 53-årige mand, fortæller Thomas Kristensen.

Cigaret til 5000 kroner

Udover det blev en 17-årig og en 27-årig mand for et slagsmål ved Netto ved Allinge, der fandt sted lidt over klokken 21.

- De blev begge sigtet, men løsladt igen kort efter, siger vagtchefen.

Fredag fik en mand også en bøde på hele 5000 kroner for at ryge et cigaret på Folkemødet.

Der er nemlig afbrændingsforbud på hele Bornholm, så politiet slår hårdt ned, hvis der bliver tændt op i naturen.

Thomas Kristensen fortæller dog, at de ikke har uddelt flere bøder for rygning siden det ene tilfælde fredag.