Mand anholdt: Sigtet for forsøg på at dræbe ung kvinde

En 22-årig mand bliver onsdag fremstillet i grundlovsforhør. Han er anholdt og sigtet for drabsforsøg

En person blev tirsdag aften anholdt på Nørregade i Vejen, hvor Sydjyllands Politi også var massivt til stede.

Her lød meldingen fra politiet, at man undersøgte et mistænkeligt forhold på en adresse.

Onsdag formiddag oplyser politiet så i et tweet, at der er tale om en 22-årig mand, som er blevet anholdt eftet et angiveligt forsøg på manddrab.

Den 22-årige er sigtet for at forsøge at dræbe en 19-årig kvinde. Der er tale om en mand fra Kolding-området, lyder det videre.

Han vil blive fremstillet i grundlovsforhør klokken 13.