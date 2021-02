Mand anholdt: Ville tvinge baby til tavshed med stofble

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG: En 23-årig mand blev tidligere i dag fremstillet i grundlovsforhør i en sag, hvor han er sigtet for gentagne gange at have udsat sin egen lille søn for grov vold.

Manden nægter sig skyldig, og ved dagens retsmøde ville han gerne udtale sig, oplyste mandens forsvarer, Louise Høj.

Med henvisning til efterforskningen udbad anklager, Anders Larsson, sig dørlukning, hvilket dommeren bevilgede. Derfor kendes den sigtedes forklaring ikke.

Men ved retsmødet åbne del kom det frem, at man havde nogle lydfiler, som var aktuelle for sagen, og som anklageren derfor ønskede at afspille i retsmødets lukkede del.

Den lille dreng er født sidst på året 2020, og konkret er den 23-årige sigtet for ved tre lejligheder at have udsat drengen for vold.

Første forhold udspandt sig ifølge sigtelsen natten til 18. januar, hvor barnet blev påført blodunderløbne mærker som følge af vold.

De to andre episoder udspandt sig ifølge sigtelsen 17. og 19. februar om natten, hvor han angiveligt skal have holdt en klud eller en stofble foran barnets ansigt, sådan at det ikke kunne græde.

Ved retsmødet afslutning fik manden opretholdt sin anholdelse i foreløbigt tre gange 24 timer.

Ud over manden selv var også flere familiemedlemmer til stede ved grundlovsforhøret. Blandt andet moren til den lille søn, som hun havde medbragt i en barnevogn.

I en pause i retsmødet fik manden mulighed for at hilse på familiemedlemmerne.