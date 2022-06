Mand anklages for at ville dræbe sin syge hustru med pølse

En syg og svækket kvinde var sidste år i fare for at dø på et plejehjem i Nykøbing Falster. Hun havde fået et stykke pølse i svælget.

Det var langtfra et hændeligt uheld på Bakkehuset, mener anklagemyndigheden, der nu for anden gang vil forsøge at bevise, at det var kvindens 64-årige mand, der stod bag.

Han skal have givet sin hustru en pølse og brød. Og det selv om han udmærket vidste, at hun kunne blive kvalt, fremgår det af tiltalen. Kun sondemad eller blendet mad kunne hun, der lider af fremskreden sklerose, indtage uden risiko.

Mandag tager Østre Landsret fat på sagen, som allerede har været bedømt en gang tidligere i retssystemet. I november sidste år blev manden fundet skyldig af Retten i Nykøbing Falster.

Imidlertid har han anket dommen på fængsel i seks år og seks måneder til landsretten. Han nægter sig skyldig.

Den livsfarlige episode på plejehjemmet fortæller ikke hele historien om forholdet. I hvert fald ifølge anklagemyndigheden.

Også mishandling, vanrøgt og nedværdigende behandling, da han var ansat af kommunen til at passe hustruen, indgår i tiltalen i den usædvanlige sag.

I hjemmet blev hun ikke skiftet. Hun blev fundet indsmurt i sin afføring. Og hun blev også kastet ned i kørestolen, så hun fik blå mærker, hævdes det.

Selv mener manden at have haft et godt forhold til kommunens ansatte, men hjemmesygeplejersker og sosu-assistenter kom ifølge det regionale medie folketidende.dk med en anden version i byretten.

- Ofte kunne vi ikke komme ind. Han lugtede tit af alkohol, og han blandede sig hele tiden i vores arbejde, sagde to af kommunens ansatte.

På grund af flere blå mærker på kvindens krop og de øvrige oplevelser blev manden fyret af kommunen som hjælper. Hun blev flyttet til plejehjemmet, og det var her, det påståede drabsforsøg fandt sted.

Landsretten har afsat fire retsmøder til sagen.