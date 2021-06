Mand bag smugling af 125 kilo amfetamin får 12,5 års fængsel

En 31-årig mand er tirsdag ved Retten i Næstved blevet idømt 12,5 års fængsel for at have deltaget i indsmugling af 125 kilo amfetamin.

Manden er 'fuldgyldigt medlem af en rockergruppe'.

Det oplyser Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Den 31-årige Saed Alioua er dømt for i maj 2020 at planlægge og foranstalte kørsel af 125 kilo amfetamin.

Først blev amfetaminen kørt til en adresse i Sorø, hvor den blev pakket i fem papkasser og kørt videre til en adresse i Slagelse.

Alioua har nægtet sig skyldig under hele sagen. Han har anket dommen til frifindelse.

Dommen er en del af et større sagskompleks, hvor ni andre personer allerede er blevet idømt mellem 2 og 13 års fængsel. Nogle er fuldgyldige rockere, mens andre er sympatisører.

I januar tilstod en 29-årig mand sin rolle vedrørende 50 kilo stof. Det udløste en dom på ti års fængsel.

Den seneste dom faldt 10. juni i år, hvor en kvinde og en mand i starten af 20'erne blev idømt henholdsvis 5 og 13 års fængsel for at have deltaget i indsmuglingen.

At manden, der menes at stå bag indsmuglingen, ikke er idømt sagens strengeste straf tirsdag, skyldes, at han i mellemtiden er blevet idømt 2,5 års fængsel i en anden sag.

Dermed er der reelt tale om 15 års fængsel, siger specialanklager Skipper Pelle Falsled, der er ansat hos Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi.

Han siger videre, at politiet ikke er færdige med at efterforske sagen, og flere personer kan være på vej til at blive tiltalt.

- Det er for tidligt at sige. Men det er min fornemmelse, at der mangler et par folk endnu, siger specialanklageren til Ritzau.