Mand begloede kvinde gennem vindue mens han onanerede

En 29-årig mand er blevet sigtet for blufærdighedskrænkelse

En kvinde fik sig en noget af en slem overraskelse, da hun tidligt tirsdag morgen opdagede, at en fremmed mand stod og kiggede ind af hendes vindue, mens han havde sin penis fremme og onanerede.

Det oplyser Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.

Kvinden, som er bosat i Jørgen Poulsens Have i Hillerød, skyndte sig at tage sin telefon frem og tage billeder af den masturberende mand, hvilken fik ham til at forlade stedet.

En patrulje blev efterfølgende sendt til adressen, hvor de afhørte kvinden og begyndte at lede efter manden, der i første omgang ikke var til at finde.

Sidst på formiddagen blev den formodede gerningsperson - en 29-årig mand - dog identificeret, og politiet rykkede ud på en anden adresse i Hillerød, hvor de anholdt og sigtede ham for blufærdighedskrænkelse.

Anmeldelsen tikkede ind klokken 7.14.