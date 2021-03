Mand bevidstløs: Bil brager ind i hus

En mand er kørt ind i et hus i Nordjylland, hvorefter han ved påkørslen blev bevidstløs. Hans tilstand er ukendt, men ifølge politiet er han formentlig kommet alvorligt til skade

Klokken 15.11 tikkede en anmeldelse ind hos Nordjyllands Politi, hvor en mand var kørt ind i et hus på Vodskovvej i Nordjylland.

- En person er kørt ind i et hus, og ved påkørslen blev han bevidstløs. Han er taget ud af bilen og er kørt på sygehuset som traumepatient.

- Hans tilstand er ukendt, men han er formentlig kommet alvorligt til skade, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup Kristensen.

Foto: Bilist brager ind i et hus i Nordjylland. Manden var bevidstløs efter påkørslen. Foto: René Schütze

Politiet kan ikke oplyse, hvorfor manden kørte ind i huset. En bilinspektør er blevet kaldt til ulykkesstedet og skal nu kigge på sagen.

Ordensmagten er i skrivende stund tilstede med to patruljer på ulykkesstedet, hvor de er i gang med at snakke med husejerne om, hvad der er gået forud for ulykken.

Manden er blevet kørt med eskorte til sygehuset og bliver behandlet som en traumepatient.

De pårørende er endnu ikke blevet underettet.