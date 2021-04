Mand blottede sig for pædagog på tur med børnehavebørn

I Marselisborgskoven ved Strandvejen i Aarhus har en mand blottet sig for en pædagog, der var på tur med en flok børnehavebørn

En pædagog i Aarhus fik sig en ubehagelig forskrækkelse, da hun tirsdag formiddag var på tur i Marselisborgskoven ved Strandvejen i Aarhus med en flok børnehavebørn.

- Vi får anmeldelsen 10.41, hvor en pædagog fortæller, at hun er ude at gå i skoven med en flok børnehavebørn, og så ser hun en mand stå og masturbere foran hende i skoven, fortæller pressemedarbejder hos Østjyllands Politi Jakob Christiansen.

Pressemedarbejderen fortæller, at man ikke antager, at børnene har opdaget noget.

- Pædagogen mener ikke, at børnene har nået at opfatte noget. Hun skyndte sig væk med børnene, og manden forsvandt også hurtigt fra stedet. Og så har vi efterfølgende været ude og lede efter ham med flere patruljer, men det er ikke lykkedes os at finde frem til ham, siger han.

Efterlyser vidner

Ifølge Østjyllands Politi er der tale om en mand på 60 år eller derover, iført sixpence hat og cowboybukser. Han kørte på en sort herrecykel, og bag på den havde han et hvidt net.

- Vi hører rigtig gerne fra nogen, der måske kan genkende manden ud fra det signalement, vi har lagt ud, siger Jakob Christiansen.

- Blandt andet har han jo en sixpence på og har en sort herrecykel, så der er nogle kendetegn, der gør, at man måske vil kunne kende ham, eller måske ved hvem han er, og så må man meget gerne ringe til os på 114.