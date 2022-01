Mand brød ind i ungdomsbolig og forsøgte at voldtage kvinde

En 22-årig mand er mandag ved Retten i Kolding idømt tre års fængsel for et voldtægtsforsøg i september.

Det skriver JydskeVestkysten.

Dommen lyder på ubetinget fængsel, hvilket vil sige, at manden skal afsone straffen.

En nat i september sidste år brød han ind i en ungdomsbolig i Kolding, hvor den 20-årige kvinde lå og sov.

Ved at true hende med vold fik den 22-årige hende til at udføre oralsex på ham, og han forsøgte at voldtage hende.

Ifølge regionalmediet skabte sagen i efteråret stor utryghed blandt unge beboere i området.

Manden har ifølge regionalmediet nægtet sig skyldig i anklagerne, og han har anket dommen til frifindelse.

I byretten har han forklaret, at han ganske vist var på kvindens bopæl den nat, men at det, der skete, var frivilligt.

Og at de dagen forinden havde mødtes i en dagligvarebutik, hvor de havde aftalt at ses, og at han måtte kysse hendes fødder mod betaling.

Der er nedlagt navneforbud for manden, hvilket gør, at det ikke er muligt at beskrive nærmere, hvem han er.