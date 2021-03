Mand død efter anholdelse

En 29-årig mand er afgået ved døden efter en anholdelse i Tjæreborg torsdag.

Det oplyser Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP, i en pressemeddelelse.

'Syd- og Sønderjyllands Politi underrettede den 26. marts 2021 klokken 00.10 Den Uafhængige Politiklagemyndighed om en episode tidligere på aftenen, hvor politiet anholdt en 29-årig mand.'

'I forbindelse med anholdelsen kom manden alvorligt til skade og blev indlagt på sygehuset. Manden er efterfølgende afgået ved døden,' skriver de i pressemeddelelsen.

Slog betjent bevidstløs

Fredag blev det meldt ud, at manden, som ifølge Ekstra Bladets oplysninger er polsk lastbilchauffør for et lokalt vognmandsfirma, satte sig til modværge og overfaldt en politibetjent, som blev slået bevidstløs.

Efterfølgende blev manden anholdt.

Det var under anholdelsen, at den nu afdøde mand mistede bevidstheden. De tilstedeværende betjente ydede livreddende førstehjælp i form af hjerte-lunge-redning, og han blev senere kørt i ambulance på hospitalet i kritisk tilstand.

Politiet oplyste fredag, at det endnu ikke var klarlagt, hvad der førte til, at den 29-årige mand mistede bevidstheden, men at han blev skønnet kraftigt påvirket af narkotika.

Rykkede ud til melding om brand

Politiet var rykket ud på baggrund af en anmeldelse om en brand i en kontorbygning, som lastbilchaufføren var mistænkt for at være impliceret i.

Betjenten, der kortvarigt mistede bevidstheden, har pådraget sig en hjernerystelse.

Politiklagemyndigheden har indledt en undersøgelse af episoden, hvilket er kutyme, når en person er død eller er kommet alvorligt til skade enten som følge af politiets indgriben eller mens vedkommende er i politiets varetægt.

Slog betjent bevidstløs og er nu selv i kritisk tilstand