Mand død efter brand

Østjyllands Brandvæsen samt Østjyllands Politi modtog i morges en melding fra hjemmeplejen om, at der kom røg fra en lejlighed i Åbyhøj ved Aarhus.

Nu meddeler Østjyllands Politi, at en 77-årig mand blev fundet livløs i lejligheden, og at han er afgået ved døden.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Tidligere i dag bragte TV 2 Østjylland nyheden om, at brandvæsenet havde sendt to røgdykkere ind i lejligheden.

I første omgang fik de reddet ham ud af lejligheden, og han blev afhentet af en ambulance.

Politiet fortæller, at de pårørende er underrettet, og at de er ved at undersøge årsagen til branden, som stadig er ukendt.