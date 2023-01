Mand død efter brand

Onsdag kort efter klokken 15 rykkede politi og brandvæsen ud til en brand på et bosted på Vinkeldamsvej i Helsingør.

En 68-årig mand blev reddet ud og kørt til sygehuset, men er netop blevet erklæret død.

Det oplyser vagtchef hos Nordsjællands Politi Jakob Tofte til Ekstra Bladet.

Mandens pårørende er endnu ikke underrettet.

Vagtchefen fortæller til Ekstra Bladet, at branden hurtigt kom under kontrol. Hvordan branden er opstået vides ikke endnu.

- Vi har ikke nogen mistanke om, at der er nogen onde hensigter i spil. Vi mistænker altså ikke, at der ligger noget kriminelt bag. Hvad den endelige årsag er, er for tidligt at sige, siger vagtchefen.