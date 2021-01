Mand død efter drukneulykke

Mand blev forsøgt genoplivet efter at være blevet reddet op af havnen i Aalborg

En mand har nytårsdag mistet livet efter at være faldet i havnen i Aalborg.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

- Vi fik en anmeldelse klokken 12.01 om en livløs person i vandet ved Vestre Bådehavn i Aalborg, fortæller vagtchef Mads Hessellund til Ekstra Bladet.

Manden var livløs, da han blev reddet op af vandet, men han blev i første omgang bragt til Aalborg Sygehus, hvor man ville forsøge at genoplive ham.

Her er manden dog siden blevet erklæret død, skriver Nordjyske.

Foto: René Schütze

Vagtchefen fortæller til Ekstra Bladet, at der ikke er noget, der tyder på, at manden er udsat for en forbrydelse.

- Vi arbejder ud fra, at der er sket et uheld, så han er røget i vandet, siger Mads Hessellund.

