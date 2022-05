Mand død efter knivstikkeri ved Døllefjelde-Musse Marked

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser lørdag aften, at en mand, der fredag blev stukket ned ved Døllefjelde-Musse Marked, nu er afgået ved døden.

Det skriver politikredsen på Twitter.

Der er tale om en 32-årig mand, hvis tilstand politiet tidligere lørdag omtalte som kritisk. Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi skete knivstikkeriet efter et klammeri mellem to mænd på parkeringspladsen ved markedet på Sakskøbing i Nysted.

Her trak den anden part en kniv, som han stak den 32-årige med.

Manden blev efter episoden fløjet til Rigshospitalet, hvor han modtog behandling. Men hans liv stod altså ikke til at redde.

Politiet skrev lørdag formiddag i en pressemeddelelse, at de efterforskede sagen som et drabsforsøg. De skrev også, at de har en formodning om, hvem gerningsmanden er, og at de opfordrede ham til selv at henvende sig til dem.

Har man været vidne til episoden, eller har man oplysninger om gerningsmanden, kan man kontakte politiet på 114.

Opdateres ...