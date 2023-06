Mand død efter overfald i Kalundborg

En 56-årig mand er død efter et overfald i Kalundborg.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi en pressemeddelelse.

Manden blev fundet af politiet hårdt kvæstet af skader fra et voldeligt overfald. Han blev fundet af politiet ved fem-tiden i et grønt område kendt som Loch Ness øst for Kalundborg.

Manden var på det tidspunkt fortsat i live men afgik ved døden kort efter.

Her ses retsmedicinerne på vej væk fra stedet igen. Foto: Kenneth Meyer

Alvorligt

Politiet har været massivt til stede hele morgenen i Kalundborg, og de skriver nu i pressemeddelelsen, at de arbejder på at fastlægge mandens færden i timerne op til, at han blev fundet.

- Vi er lige nu ved at undersøge området grundigt for spor. Der er ikke nogen tvivl om, at manden har været udsat for et alvorligt overfald. Men der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål, siger politikommissær Michael Robdrup Andreassen og fortsætter.

- Derfor vil vi meget gerne høre fra alle, der var tilstede i Loch Ness-området lørdag aften og natten til søndag. De må meget gerne henvende sig til os snarest muligt.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er flere patruljebiler, civilbetjente, hundepatruljer og teknikere på stedet. Foto: Kenneth Meyer

Har du oplysninger?

Ifølge politiet er manden grønlandsk af udseende, og har man oplysninger om mandens færden i timerne op til, han blev fundet, skal man kontakte dem på 114.

De opfordrer ligeledes folk i området med videoovervågning til at sikre optagelser og kontakte politiet, hvis de ser noget, der kan have interesse for dem.

Tidligere på dagen fortalte vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet, at de også var til stede ved Dagli' Brugsen tæt på Loch Ness-området i forbindelse med undersøgelsen.

Han kunne dog ikke sige mere på daværende tidspunkt, og i pressemeddelelsen fremgår det ikke, hvorfor de også har været til stede der.

Billeder fra stedet viser, at de har afspærret en dør ind til hvad der ligner en gård bag brugsen.

Sådan ser afspærringen ud ved Dagli'Brugsen i Kalundborg. Foto: Kenneth Meyer

Flere mistænkelige forhold

Sent lørdag aften rykkede Midt- og Vestsjællands Politi også ud til et mistænkeligt forhold i byen Jerslev.

Emil Grønning kan dog søndag morgen ikke sige, hvad det drejede sig om.

På nuværende tidspunkt er der dog ikke noget, der tyder på, at der er en sammenhæng mellem de to mistænkelige forhold, siger vagtchefen.

Ekstra Bladet følger sagen ...