En 64-årig mand er afgået ved døden, efter han blev påkørt af en lastbil ved en byggeplads i Skagen.

Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Ulykken skete ved en byggeplads på Buttervej, da lastbilen bakkede og ramte manden.

En bilinspektør er på stedet for at fortage tekniske undersøgelser. Samtidig er Arbejdstilsynet også på adressen for at undersøge ulykken.

Anmeldelsen løb ind kl. 07.24 torsdag morgen.

De pårørende til den afdøde er underrettet.