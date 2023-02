Mand død efter påkørsel

Politi og redningsmandskab rykkede fredag aften ud til krydset ved Borups Allé og Mågevej i København NV, hvor en 49-årig mandlig fodgænger var blevet påkørt af en bil.

Anmeldelsen indløb klokken 23.47, og søndag kort efter klokken 13 er den 49-årige mand afgået ved døden.

Det bekræfter vagtchef hos Københavns Politi Espen Godiksen over for Ekstra Bladet.

Espen Godiksen fortæller, at der ikke er foretaget nogen anholdelser eller sigtelser i forbindelse med sagen.

- Sagen er optaget som et færdselsuheld, og i den forbindelse - fordi det er et alvorligt færdselsuheld - har vi undersøgt gerningsstedet derude med en bilinspektør. Og nu kan vi jo så konstatere, at vi har en person, der er død, og derfor er det et færdselsuheld med døden til følge, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.

- Derfor er det, vi arbejder på nu, at klarlægge omstændighederne, og det vil vi bruge det næste stykke tid på.

Den afdødes pårørende er underrettet.