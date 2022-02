Mand død efter solouheld

En 69-årig mand har mistet livet efter et solouheld

En 69-årig mand fik et ildebefindende under en køretur og kørte galt. Manden er efterfølgende afgået ved døden.

Det oplyser vagtchef hos Nordsjællands Politi Daniel Cunneely til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at solouheldet fandt sted på Vedbækstrandvej i Vedbæk omkring klokken 12.20.

- Han er ude at køre sammen med sin hustru, får et ildebefindende og kører så galt. Han er efterfølgende blevet erklæret død klokken 13.45. Desværre, siger vagtchefen.

Han oplyser, at manden blev bevidstløs, og at bilen derefter ramte en mur. Mandens hustru er ikke kommet alvorligt til skade, og der har ikke været andre personer involveret.

- Jeg kan ikke udtale mig om, hvad der ligger til baggrund for ildebefindendet, men han vil blive undersøgt, siger Daniel Cunneely, der kalder episoden tragisk.

