Mand død efter tysk pride

Det gik ikke stille for sig, da der var Pride-parade i den tyske by Münster i sidste uge.

En person rettede homofobiske udtalelser mod andre deltagere under paraden i det vestlige Tyskland.

Hefter greb en 25-årig transkønnet mand ind, og det kostede ham dyrt. Manden fik nemlig to slag i ansigtet.

Han faldt derefter ned på gulvet, slog hovedet og kom aldrig til bevidsthed.

Det skriver The Guardian.

Nu oplyser politiet ifølge selvsamme medie, at den 25-årige mand er død af sine kvæstelser.

The Guardian beretter, at ordensmagten har tilbageholdt en 20-årig mand, som mistænkes for at være gerningsmanden.

Choktilstand

Ifølge det britiske medie blev den 20-årige mand anholdt på byens hovedbanegård fredag, efter politiet fik identificeret ham ved hjælp af billeder og videoer fra vidner.

Anklagemyndigheden ønsker, at den formodet gerningsmand skal stå skoleret foran en dommer lørdag.

I mellemtiden har den 25-årige mands død sendt chokbølger gennem hele landet.

- Denne frygtelige begivenhed viser, at vi stadig har mere at gøre for at presse på for ligestilling og accept for mennesker med forskellige seksuelle orienteringer, siger Münsters borgmester, Markus Lewe, ifølge tv-stationen WDR.

Derudover beskriver den romersk-katolske biskop Münster Felix Genn hændelsen som en barbarisk, sindssyg handling.