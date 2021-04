Mand død efter ulykke på havet

En 50-årig fisker døde mandag aften på Rigshospitalet, efter at hans fiskekutter søndag eftermiddag kæntrede ud for Udsholt Strand vest for Gilleleje.

- Vi har fået besked fra Rigshospitalet, at han afgik ved døden klokken 18 med sin familie omkring sig, fortæller vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

Personer på stranden slog søndag eftermiddag alarm, da de fik øje på den 50-årige i vandet.

En redningsaktion blev sat i værk med blandt andet en redningshelikopter fra Forsvaret.

Det lykkedes at redde fiskeren op af vandet, og han blev fløjet til behandling på Rigshospitalet. Men hans liv stod altså ikke til at redde.

Manden var alene på fiskekutteren, da den kæntrede. Det er ifølge politiets vagtchef endnu ikke lykkedes at fastslå, hvordan ulykken skete.