Mand død efter ulykke

En 54-årig mand har mandag morgen mistet livet, efter han var involveret i en ulykke på knallert ved Brønshøj Torv i Brønshøj.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- Ulykken sker i forbindelse med, at en bus drejer fra Krabbesholmvej ud på Frederikssundsvej. Her kommer knallertføreren kørende ad Frederikssundsvej, hvor han blev ramt af bussen, fortæller vagtchef Jess Voldager til Ekstra Bladet.

Knallertføreren blev fastklemt under bussen i forbindelse med sammenstødet, men han blev efterfølgende reddet ud og kørt til Rigshospitalets Traumecenter. Her viste det sig dog, at hans liv ikke stod til at redde.

Brandvæsnet havde skærmet af foran det sted, hvor knallertføreren blev ramt, mens der blev arbejdet på stedet. Da dette billede blev taget, var vedkommende bragt på Rigshospitalet. Foto: Kenneth Meyer

Ulykken skete klokken 6.22, og politiet var færdige på stedet klokken 8.15.

- Vi har foretaget en række tekniske undersøgelser og afhøringer på stedet, som skal bidrage til at klarlægge omstændighederne bag ulykken. Men vi kan ikke på nuværende tidspunkt komme nærmere ind på hændelsesforløbet, og om der er en af parterne, der måtte have overtrådt en vigepligt, siger vagtchefen.

Politiet har blandt andet haft en bilinspektør på stedet for at undersøge de nærmere tekniske omstændigheder bag ulykken.

De pårørende til den 54-årige mand er underrettet, oplyser politiet.

Busser holdt i kø på stribe efter ulykken på grund af politiets arbejde på stedet, der gjorde det umuligt at passere. Foto: Kenneth Meyer

