Mand død: Forsøgte at redde børn i land

En 47-årig mand omkom lørdag, da han forsøgte at svømme ud til en gummibåd i Venø Bugt syd for Struer for at redde en gummibåd med to børn i land.

Det oplyser vagtchef Jens Claumach, Midt- og Vestjyllands Politi.

Manden var far til den ene af de to piger i båden. Begge børn blev reddet i land af en redningsbåd.

Ifølge vagtchefen havde han formentlig fra land observeret, at gummibåden var drevet ud fra kysten.

Der var angiveligt fralandsvind, og det betød, at båden drev længere og længere væk.

En nabo så manden springe i vandet. Politiet fik meldingen lørdag klokken 12.06 og iværksatte herefter en redningsaktion.

Faren blev fundet og bjærget af en helikopter og bragt til Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Men hans liv stod ikke til at redde, oplyser vagtchefen.