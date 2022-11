Mand død: Hvem er han?

Fyns Politi beder offentligheden om hjælp til at finde frem til identiteten på en mand, der tirsdag aften omkom, da han blev ramt af et tog

En mand omkom, da han tirsdag aften blev ramt af et tog i Odense V.

Nu beder Fyns Politi om hjælp til at identificere den afdøde mand, da det ikke har været muligt at finde frem til hans identitet på anden vis.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Mellem 20 og 40 år

Påkørslen fandt sted klokken 19.46 ved togbroen over Kløvermosevej i Odense V.

Manden beskrives som værende mellem 20 og 40 år. Han er almindelig til kraftig af bygning, har mørkt hår og mørke skægstubbe.

Han var iført en sort strikhue af mærket Carhartt. På huen er et hvidt logo med et rødt hjerte i.

Han var iført en skaljakke fra McKinley, der er sort på den øvre del af ryggen, skuldrene og oversiden af armene og grå på undersiden af armene og den nedre del af jakken.

'Tragisk ulykkelig hændelse'

Under jakken var han iført en sort hættetrøje fra Snickers Workwear i størrelse XL. Forrest på trøjen ses et 'Snickers'-logo med gul skrift, blå streger og en grå globus bag logoet. Under hættetrøjen havde han en blå- og hvidstribet trøje fra Lindbergh på.

Desuden bar han mørke, måske sorte, Adidas-joggingbukser, røde Adidas-sneakers med hvid sål i US størrelse 11 samt to par sokker - det ene et par sorte 'Everlast'-sokker og yderst et par lilla striksokker af ukendt mærke.

Afslutningsvis skriver politikredsen, at den afdøde mand ikke umiddelbart havde tatoveringer eller andre særlige kendetegn på kroppen.

De beskriver situationen som en 'tragisk ulykkelig hændelse' og har ingen formodning om, at noget kriminelt skulle ligge bag.

Har man informationer om, hvem der kan være tale om, kan man træffe politiet på 114.

