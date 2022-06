Mand død i arbejdsulykke

Mandag eftermiddag blev en mand fastklemt mellem en betonklod og en gravko i forbindelse med en arbejdsulykke.

Til trods for genoplivningsforsøg stod mandens liv ikke til at redde, og han blev erklæret død af en læge.

Det oplyser vagtchef hos Københavns Politi til TV 2 Lorry.

Ulykken skete på Prøvestenen ved Amager i København.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 15.36, og sammen med brandvæsen og ambulancer kørte de ud til stedet, hvor de fik manden fri.

Ifølge Ritzau blev Arbejdstilsynet tilkaldt for at undersøge omstændighederne omkring ulykken. De skriver desuden, at manden er identificeret, og at de pårørende er blevet underrettet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Københavns Politi.